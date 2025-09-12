Belen fidanzata con Stefano (non De Martino), chi è lui – FOTO

Nuovamente fidanzata con uno Stefano? Belen Rodriguez ci ricasca.

Belén Rodriguez fidanzata con Stefano? Ritrovata armonia con Cecilia e un nuovo amore

Settembre è da sempre il mese dei cambiamenti, dei nuovi inizi e dei bilanci. Anche per Belén Rodriguez potrebbe essere arrivato il momento di voltare pagina. Dopo un’estate ricca di avvenimenti, la showgirl argentina è tornata a Milano, portandosi dietro non solo ricordi di vacanze al mare e momenti in famiglia, ma anche nuove indiscrezioni sulla sua vita privata.

Negli ultimi giorni si parla con insistenza di un riavvicinamento con la sorella Cecilia, dopo mesi in cui il loro rapporto sembrava essersi raffreddato. Ma non è tutto: secondo alcuni rumors, nella vita di Belén sarebbe apparso un nuovo “Stefano”. No, non si tratta dell’ex marito Stefano De Martino, ma di un altro uomo che avrebbe conquistato il cuore della conduttrice.

Gossip e smentite: cos’è successo quest’estate

Belén ha trascorso buona parte dell’estate in Sardegna, tra spiagge da sogno, cene con gli amici più stretti e momenti di relax con i figli Santiago e Luna Marì, sempre presenti nei suoi contenuti social. Come ogni anno, i paparazzi non l’hanno mai persa di vista, immortalando baci, abbracci e uscite serali diventate oggetto di discussione.

Uno degli episodi più chiacchierati è stato il presunto flirt con Nicolò De Tomassi, avvocato romano classe 1989, noto anche per essere proprietario di un esclusivo circolo di padel. Dopo che le immagini dei due insieme sono finite su varie copertine, in molti hanno pensato che fosse il nuovo compagno di Belén. Lei, però, ha prontamente smentito questa versione, rispondendo con un secco “No” alla domanda di un fan su Instagram che le chiedeva se fosse sentimentalmente impegnata.

Una nuova fiamma: Stefano, ma non De Martino

A non credere alla smentita di Belén è stato Dagospia, che ha rilanciato un’altra versione dei fatti. Secondo il sito, la showgirl non avrebbe ritrovato l’amore con Nicolò, bensì con un altro Stefano. Si tratterebbe di Stefano Belingardi Clusoni, architetto milanese nato nel 1987, fondatore dello studio Be.St, che negli ultimi anni ha curato importanti progetti nel panorama urbano di Milano.

Il loro presunto avvicinamento avrebbe avuto luogo proprio durante l’estate in Costa Smeralda. Al momento, però, non ci sono conferme ufficiali da parte dei diretti interessati.

Pace fatta con Cecilia (finalmente): ecco come

Tra le buone notizie c’è anche quella di un possibile riavvicinamento tra Belén e sua sorella Cecilia. I rapporti tra le due sembravano essersi raffreddati nei mesi scorsi, ma ora qualcosa pare essere cambiato. Dopo alcune occasioni pubbliche in cui sono apparse più vicine, i fan sperano in una ritrovata armonia familiare.

E i fan hanno sperato bene perchè un gesto social della sorella preannuncia il disgelo.

Cecilia, infatti, ha pubblicato su Insatgram una foto della sorella maggiore insieme al fratello Jeremias e ha aggiunto una dedica che indica che tra le due sorelle è tornato il sereno: “Ma la bellezza dei miei fratelli?”.

Dopo un’estate movimentata, Belén sembra pronta a ricominciare con uno spirito nuovo, tra legami ritrovati e forse un nuovo amore. Settembre, si sa, è il mese perfetto per rimettere ordine e ripartire.