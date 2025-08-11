“Belen è stata messa alla porta”: nuovo retroscena sulla rottura con Cecilia

Non è un periodo positivo per Belen Rodriguez, tra liti con benzinai (qui il video) e la rottura definitiva con la sorella. Il gelo tra lei e sua sorella Cecilia, ormai destinata a diventare mamma, continua imperterrito. Nonostante stessero per ritrovarsi in un momento di grande intimità familiare, l’attesa nascita del nipotino non sembra aver mitigato i contrasti. Le due, un tempo unite anche nel business del brand Me Fuí, ormai proseguono la loro vita separate.

Belen vuole una pace ma Cecilia rifiuta di nuovo

Il giornalista di gossip Gabriele Parpiglia ha recentemente raccontato della difficoltà di una riconciliazione, precisando che Cecilia non ha voluto cogliere l’ultimo tentativo di riavvicinamento proposto da Belen. Nella sua newsletter “Chicchi di gossip” ha scritto chiaramente: “Ancora una volta Belén è stata messa alla porta, anzi Cecilia non ha voluto nemmeno incontrarla”.

Al centro di questa frattura, secondo Parpiglia, ci sarebbe ancora una volta il marito di Cecilia, Ignazio Moser: “Il muro (come abbiamo raccontato da sempre), che vede al centro del caso e del caos la figura di Ignazio Moser, marito di Cecilia, è invalicabile”. Il rapporto tra le due sembra essersi interrotto in modo netto lo scorso 5 marzo, quando Cecilia ha preso le distanze, facendo cadere ogni tentativo di riavvicinamento.

I motivi della rottura

Il settimanale Di Più ha raccolto alcune testimonianze di persone vicine alle sorelle, secondo cui la frattura sarebbe stata piuttosto improvvisa. “Cecilia è rimasta profondamente delusa”, avrebbe confidato una persona dell’entourage dell’ex gieffina. In un periodo così delicato della sua vita, si sarebbe aspettata maggiore affetto, vicinanza e sostegno da parte della sorella maggiore, che però, sempre secondo le fonti, sarebbe stata lontana sia fisicamente che emotivamente.

Tra i possibili motivi del distacco ci sarebbe anche qualche tensione legata alla gestione del marchio Me Fui, la linea di costumi che le due sorelle hanno lanciato insieme. Una conoscente comune avrebbe fatto notare che l’andamento della collaborazione era diventato complicato, forse a causa di scelte non condivise. Questo avrebbe portato Cecilia a sentirsi esclusa o poco considerata.

Un altro elemento che potrebbe aver contribuito al malumore sarebbe legato al marito di Cecilia, Ignazio Moser. Secondo quanto riportato dalla rivista, durante una festa Belen avrebbe ballato accanto a lui con un atteggiamento considerato troppo provocante. “Cecilia non ha mai messo in dubbio la fedeltà di Ignazio”, avrebbe spiegato una fonte, “ma certi comportamenti, anche se solo in apparenza, possono ferire profondamente”.

C’è anche chi sostiene che Belen avrebbe messo in guardia la sorella su presunti tradimenti da parte di Ignazio. Un gesto fatto con l’intenzione di proteggerla, secondo alcuni, ma che Cecilia avrebbe vissuto come un attacco in un momento in cui aveva bisogno di sentirsi capita, non giudicata.

Infine, il settimanale riporta che tra le due ci sarebbe stato un confronto acceso, con toni forti e parole che avrebbero lasciato il segno. Si sarebbe trattato di un litigio importante, da cui entrambe sarebbero uscite profondamente ferite. Per ora, nessuna delle due pare intenzionata a fare il primo passo verso una riconciliazione.