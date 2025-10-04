Belen e Selvaggia, ecco perchè si odiano: le litigate del passato

Perché Selvaggia Lucarelli e Belen Rodriguez litigano da anni: i motivi e i conflitti più accesi

È noto a molti che tra Belen Rodriguez e Selvaggia Lucarelli non scorra buon sangue. Nel corso del tempo, le due sono state protagoniste di frecciatine, attacchi reciproci e momenti di forte tensione. Una volta è intervenuta anche Cecilia, con insulti e minacce, tutto scatenato da un fotomontaggio pubblicato dalla giurata di Ballando con le Stelle.

La faida pare essere iniziata quando si accusò Lucarelli di aver diffuso un video privato di Belen, accusa che la giornalista ha respinto spiegando la sua versione dei fatti, nella sua newsletter:

“No, non ho messo io in rete il video di Belen e non era minorenne. Qualcuno mi avvisò via mail della diffusione del video, della cui possibile esistenza si parlava da settimane, anche sui giornali. In un mio articolo lo segnalai linkando un blog che a sua volta linkava un sito che aveva pubblicato il video. In realtà lasciai la notizia e rimossi quel link dopo poco (e pure quel blog lo rimosse), ma il video era ovunque”.

Il commento sul figlio

Nel 2013 Lucarelli fece anche un commento discutibile su Santiago, il figlio di Belen e Stefano De Martino. Bisogna però considerare che erano altri tempi, e la sensibilità sui social era molto diversa:

Selvaggia è tornata recentemente a parlarne: “La famosa battuta che mi rinfacciano sempre sul figlio di Belen che dicono sempre: hai detto che il figlio di Belen era brutto. A parte che non ho detto che era brutto…“.

“E’ una donna subdola”

Da quell’episodio in poi, Belen ha spesso puntato il dito contro la scrittrice. Nel 2022, in un’intervista per Le Iene, dichiarò:

“Se la conosco di persona? Purtroppo sì, non è un bel vedere. La conosco da 13 anni e non mi sta affatto simpatica. Io a lei? Non le ho fatto niente. Come professionista le darei uno zero e lo stesso come sensualità. Abbiamo avuto un flirt in comune, penso Fabrizio Corona. Però Fabry andrebbe con tutte. Questa persona mi ha fatto soffrire, mi ha fatto stare malissimo. Se venisse da me con dei fiori non la perdonerei. Quella è una donna subdola”.

Selvaggia cacciata dal locale di Belen

Un altro episodio emblematico risale al novembre 2015, quando Lucarelli, insieme a Gianni Morandi, entrò in un locale di Belen Rodriguez e Joe Bastianich a Milano. Dopo aver preso un caffè, furono invitati ad andarsene:

“La signora non è gradita in questo locale” disse la cameriera. Lucarelli raccontò sui social l’accaduto, parlando di ignoranza, comunicazione e rispetto, coinvolgendo Belen nella questione.

L’episodio attirò l’attenzione mediatica e fu oggetto anche di una consegna del Tapiro da parte di Striscia la Notizia. Lucarelli commentò:

“Capisco che possa non essere simpatica alla signora Belen… ma c’è una cosa che la signora dovrebbe imparare… puoi respingere chi ti sta sulle palle a casa tua, non in un locale pubblico… La gente che ti sta sulle palle la puoi respingere da casa tua, non da un locale pubblico, volpe.”

La diffusione del video privato

Il disaccordo tra le due si radica anche nel tema della diffusione del video privato di Belen. Nel 2016, ospite nel programma Italia, Lucarelli fu interrogata su questo episodio:

“Sei famosa per essere stata tra quelli che ha parlato di quel famoso video di Belen. La diffusione è stata una forma di violenza eppure non hai avuto esitazioni nel parlarne. Che differenza c’è con il caso di Tiziana Cantone?”

Lei rispose con un mea culpa:

“Non c’è alcuna differenza. Sei anni fa ero stupida io, ero ignorante rispetto ai meccanismi della Rete. Avevo sottovalutato quello che era capitato a Belen… In realtà lasciai la notizia e rimossi quel link… So che in questo momento, mentre sono qui, sui social staranno piovendo centinaia di messaggi contro di me”.