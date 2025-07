Belen e Cecilia: rottura definitiva e c’entra Ignazio Moser, “motivi gravissimi”

Rottura definitiva tra Belen e Cecilia: ecco cos’è successo e cosa c’entra Ignazio Moser

Belen e Cecilia Rodriguez: la rottura è più profonda del previsto (e Ignazio Moser è nel mezzo)

Altro che un normale battibecco tra sorelle. Quella tra Belen e Cecilia Rodriguez sembra essere una vera e propria frattura familiare, ben più grave di quanto inizialmente si pensasse. Tutto è iniziato ad aprile, quando Belen e il compagno Ignazio Moser hanno smesso di seguire la sorella minore su Instagram. Da lì, gossip, teorie e ipotesi hanno iniziato a circolare senza sosta.

Il settimanale Nuovo TV aveva persino dedicato una copertina all’argomento, parlando di un presunto gelo tra Belen e il cognato, insinuando che la showgirl temesse un possibile tradimento ai danni di Cecilia. Ma le reali tensioni, col tempo, sono emerse in tutta la loro evidenza: tra Belen e Cecilia da mesi è calato il silenzio, nessuna foto insieme, niente uscite pubbliche, zero like.

Belen minimizza, ma i fan non ci credono

A cercare di spegnere i riflettori sul caso era stata la stessa Belen, in un’intervista a Chi, dove aveva dichiarato:

“Litighiamo da sempre, è normale tra sorelle. Ma poi passa tutto, c’è affetto. Non serve pubblicare ogni cosa sui social, quelli li usiamo per lavoro, non per raccontare i rapporti veri”.

Parole che, però, non hanno convinto quasi nessuno. Anche perché, a distanza di oltre un mese, la distanza tra le due continua a farsi sentire. Nessun like reciproco, anche se l’unfollow non è mai arrivato. Una tregua solo apparente, dunque.

Gabriele Parpiglia: “La verità è molto più grave”

A ribadire che non si tratta di un semplice screzio è stato il giornalista Gabriele Parpiglia, che nella sua newsletter Chicchi di Gossip ha parlato di motivi molto seri dietro alla rottura. Secondo lui, Ignazio Moser è coinvolto nel gelo tra le due sorelle, ma non per i motivi diffusi inizialmente. “La voce secondo cui Belen avrebbe discusso con Ignazio per presunti tradimenti è falsa – chiarisce Parpiglia – ma è vero che lui è parte del problema.”

Insomma, il triangolo familiare Rodriguez-Moser nasconde una situazione ben più complessa, e per ora il silenzio sembra essere l’unica risposta da parte delle dirette interessate. A peggiorare il tutto, ci sarebbero anche ripercussioni professionali: la collaborazione tra le sorelle per il brand Me Fui si sarebbe interrotta bruscamente.

Cecilia, infatti, avrebbe deciso di non partecipare alla nuova campagna pubblicitaria del marchio, e non per motivi di salute, ma per una scelta consapevole di non voler condividere nulla, nemmeno il lavoro, con Belen.

I rapporti sembrano compromessi, e nemmeno i fan credono più alla “pausa”

Sebbene alcuni media avessero ipotizzato un riavvicinamento tra le sorelle entro l’estate, nulla di tutto ciò è accaduto. Al contrario, le conferme di un rapporto ormai incrinato continuano ad arrivare. L’ultima? Un commento di Caterina Balivo su Instagram, che dopo aver mostrato i capi del brand Me Fui, ha scritto ironicamente:

“Brave sorelle Rodriguez, ora però fate pace!”

Un messaggio chiaro, che riflette ciò che molti pensano: questa volta non si tratta di una semplice lite familiare, ma di una vera crisi che, almeno per ora, non accenna a rientrare.