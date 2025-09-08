Belen e Cecilia, ecco come potrebbero fare pace dopo il litigio

Dopo un lungo periodo di distanza, Belen Rodriguez e sua sorella Cecilia si preparano finalmente a rivedersi. Secondo quanto riportato da Vanity Fair, le due sorelle argentine si incontreranno questa settimana in occasione di un evento legato al loro brand di moda.

Negli ultimi mesi, si è molto parlato di una possibile frattura nel rapporto tra le due (qui per leggere cos’era successo). Un tempo inseparabili, Belen e Cecilia avevano smesso di farsi vedere insieme, alimentando le voci di un allontanamento. Anche le interazioni sui social si erano fatte rare, e l’assenza di contenuti condivisi aveva ulteriormente fatto pensare a una crisi tra le sorelle.

Nonostante le indiscrezioni circolate online, nessuna delle due aveva mai confermato ufficialmente la fine del loro legame. Anzi, durante l’estate, Belen aveva chiarito la situazione con una dichiarazione che sembrava smentire ogni attrito:

“Non c’è nessun problema fra di noi: nella vita abbiamo litigato almeno 5000 volte, e la vita è lunga, ma siamo sorelle, ci ritroviamo sempre.”

Il nuovo incontro (di lavoro)

Tuttavia, il fatto che non si mostrassero insieme da mesi, con l’ultima apparizione pubblica che risale a marzo, ha continuato a far discutere. Ora però le cose sembrano destinate a cambiare.

Il nuovo incontro avverrà in ambito professionale: le due sorelle saranno presenti a un appuntamento legato alla promozione della loro linea d’abbigliamento. Si tratterà di un’occasione significativa non solo per rivedersi dopo tanto tempo, ma anche per riavvicinarsi, soprattutto ora che Cecilia si sta preparando a diventare madre per la prima volta.

Sarà questo l’inizio di una riconciliazione definitiva? Non resta che aspettare per scoprire come evolverà il loro rapporto.