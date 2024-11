Belen e Antonino “ex coppia da imitare”, scoop su Rodriguez e De Martino: perché non divorziano?

Negli anni, Belen Rodriguez ha sempre dimostrato di voler avere dei rapporti civili con i suoi ex compagni. Ne è la dimostrazione una sua recente paparazzata con Fabrizio Corona. Ma quali sono gli attuali rapporti con i padri dei suoi figli?

Belen Rodriguez e Antonino: la paparazzata di Oggi

Dopo i precedenti problemi tra Belen Rodriguez e l’ex Antonino Spinalbese, padre della seconda figlia, Luna Marì, i rapporti sembrano oggi molto più distesi.

L’ex coppia era arrivata ai ferri corti proprio per questioni di affidamento della figlia, al punto che l’argentina era arrivata a minacciare di portare l’uomo in tribunale. Adesso però, sembra essere tutto passato, come scrive Oggi:

Per Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese giochi, chiacchiere, risate: una normalissima passeggiata domenicale al parchetto […] Foto che non sono normali non solo per la fama dei protagonisti, ma anche perché Belen e Spinalbese erano arrivati ai ferri corti proprio per Luna Marì. Lui accusava la showgirl – parliamo del dicembre 2023 – di non permettergli di vedere la figlia nelle festività; lei furibonda aveva gito con un: “Ci vediamo in tribunale”. Acqua e mesi passati, evidentemente.

Non solo: come evidenzia il settimanale, Antonino sarebbe apparso in ottimi rapporti anche con Santiago, il primogenito di Belen e figlio di Stefano De Martino, suo ex marito. “Insomma, una ex coppia da imitare”, chiosa Oggi.

Stefano De Martino: nessun divorzio

Ed a proposito di Stefano De Martino, il settimanale Nuovo lo mette in copertina insieme alla sua ex e lancia lo scoop:

Separati sì, divorziati no. E nessuno dei due si è ancora rifatto una vita. Belen e Stefano lo sanno: sono nati per stare insieme ma c’è un ostacolo da superare…

E poi ancora, insiste: “La Rodriguez e De Martino, sono fatti per stare insieme”.