Belen e Alessia Marcuzzi, nuovo retroscena sulla lite

Tra Belen Rodriguez e Alessia Marcuzzi tornano a circolare voci di freddezza. L’ultima indiscrezione riguarda la puntata di Che Tempo Che Fa andata in onda domenica 1° febbraio, quando ospite di Fabio Fazio è stata proprio la showgirl argentina. In molti hanno notato che, quella sera, Alessia Marcuzzi – presenza abituale al tavolo del programma del Nove – non era in studio.

Belen, dopo l’intervista con Fazio, ha scelto di trattenersi anche nella seconda parte della trasmissione, annunciandolo con entusiasmo: “Questa sera rimango con voi, dopo resto anche al tavolo e sono molto felice“. Proprio quel segmento è da settimane uno spazio fisso per Marcuzzi, anche se la sua partecipazione non è prevista contrattualmente per ogni puntata.

L’assenza della conduttrice non è passata inosservata e ha riacceso le speculazioni su presunti attriti tra le due. Le tensioni tra Belen e Alessia vengono raccontate da tempo, soprattutto dopo che nel luglio 2020 Dagospia diffuse l’indiscrezione di una presunta relazione tra Marcuzzi e Stefano De Martino, ex marito della Rodriguez.

A rilanciare l’ipotesi di un mancato incontro non casuale è stato Giuseppe Candela nella sua rubrica sul settimanale Chi. Secondo quanto riportato, la coincidenza avrebbe fatto discutere negli ambienti televisivi: “Quando c’è una, l’altra “scompare”. Per lanciare OnlyFun, il programma che conduce sul Nove, Belen Rodriguez è stata a Che Tempo Che Fa: una chiacchierata con Fabio Fazio e la partecipazione al tavolo nella seconda parte della trasmissione. Questo stesso blocco da settimane ospita anche Alessia Marcuzzi. Si è notato come quest’ultima, pur non avendo un contratto fisso per tutte le puntate, fosse assente proprio nella puntata in cui al tavolo c’era la collega. C’è chi ipotizza che ciò sia avvenuto su richiesta dell’argentina. Il motivo di tanto dissapore? La presunta relazione tra la conduttrice e De Martino. Un tradimento chiacchierato e mai confermato dai “presunti amanti”, ma ufficializzato sui social in passato dalla showgirl con un: «Confermo»”.

A rendere ancora più delicata la situazione è infatti un episodio risalente al dicembre 2023. Sotto un post Instagram di Belen, un utente le aveva chiesto: “Un giorno ci dirai se la storia tra il tuo ex e Alessia Marcuzzi era vera o no“. La replica della showgirl era stata lapidaria: “Confermo“.

Parole che, all’epoca, avevano alimentato il gossip e che ancora oggi continuano a pesare sul rapporto tra le due protagoniste della televisione italiana.