Belen beccata insieme ad un ex protagonista di Uomini e Donne

Belen Rodriguez beccata insieme ad un ex volto di Uomini e Donne e personaggio famoso.

Negli ultimi mesi, Belen Rodriguez è stata al centro del gossip—non solo per la tensione familiare con la sorella Cecilia e il cognato Ignazio Moser (si dice ci sia lui in mezzo, qui per lo scoop), ma soprattutto per la sua vita sentimentale. Dopo la fine della storia con Stefano De Martino e il rapporto civile (e limitato al figlio Santiago), i rumors sul possibile riavvicinamento sono sempre stati smentiti. Stesso discorso per il presunto legame romantico con Antonino Spinalbese, oggi confinato a un rapporto sereno e improntato esclusivamente alla co-genitorialità.

In Sardegna spunta un nuovo nome: Andrea Foriglio

Secondo quanto riportato da esperti di gossip come Deianira Marzano, Belen è stata fotografata in Sardegna in compagnia di Andrea Foriglio, ex corteggiatore di Uomini e Donne e osteopata romano. Le immagini, diffuse sui social, li mostrano mentre giocano a palla in acqua con la piccola Luna Marì, tra sorrisi e complicità. Queste scene hanno fatto subito montare le indiscrezioni su un nuovo possibile flirt estivo.

Anche il settimanale Chi ne ha parlato: “Come sta andando l’estate di Belen? A giudicare da queste immagini, bene. È al mare in Sardegna con i suoi figli, qui la vediamo con Luna Marí, ed è in grandissima forma. Il suo sorriso, l’aria distesa, ne sono la prova. Ha incontrato anche Andrea Foriglio, ex corteggiatore di Uomini e donne e osteopata. Prima di partire per le vacanze, è stata da Andrea, che è osteopata, per una seduta. E lo ha rivisto in spiaggia“.

Chi è Andrea Foriglio?

Classe 1991, ex volto di Uomini e Donne nella stagione 2023 (corteggiatore di Nicole Santinelli), è ormai noto come osteopata dei vip. Ha avuto un breve legame con la gieffina Guendalina Canessa nel 2024, ma senza sviluppi importanti. L’estate 2025 lo vede di nuovo protagonista dei gossip grazie alle sue interazioni con Belen, senza conferme ufficiali da parte della showgirl.

Belen e Cecilia: rottura definitiva e c’entra Ignazio Moser, “motivi gravissimi”https://t.co/rcYaxJQ6Pi — BlogTivvu.com (@blogtivvu) July 29, 2025

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Foriglio (@dottforiglio)

Amore vero o solo amicizia?

Nonostante le voci di flirt, né Belen né Andrea hanno mai confermato un coinvolgimento sentimentale. La showgirl ha dichiarato a inizio anno di essere “single per la prima volta dopo venti anni” e di stare bene con se stessa, spegnendo ogni speculazione su possibili ritorni di fiamma.

Al momento, l’unica certezza è la complicità evidente tra lei e Foriglio: sorrisi, giochi con la figlia e una naturale serenità. Ma niente di più. La vacanza sarda, quindi, sembra essere quel mix tra momenti familiari e leggerezza estiva che da tempo mancava alla showgirl.