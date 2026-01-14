Belen assente dalla docuserie di Corona: la rivelazione

Belen assente dalla docuserie di Corona: la rivelazione

L’assenza di Belen Rodriguez dalla docuserie Netflix dedicata a Fabrizio Corona non è passata inosservata. Dal 9 gennaio è disponibile sulla piattaforma “Fabrizio Corona: io sono notizia”, un racconto a più voci che ripercorre la carriera e la vita privata dell’ex re dei paparazzi, realizzato anche con il sostegno del ministero della Cultura. Tra interviste e testimonianze compaiono nomi come Lele Mora, Marco Travaglio e Nina Moric, ma della showgirl argentina non c’è traccia diretta: Belén appare soltanto in immagini d’archivio.

Una mancanza che ha fatto nascere più di una domanda, considerando il peso che la relazione tra Corona e Rodriguez, durata dal 2009 al 2012, ha avuto nel racconto mediatico di quegli anni. Perché Belén non ha partecipato attivamente alla serie?

A provare a fare luce sulla vicenda è stato Mow Mag, che avrebbe raccolto una rivelazione sorprendente. Secondo quanto riportato, alla base dell’assenza ci sarebbe un vero e proprio divieto: “Le è stato impedito di partecipare”. Da chi sia arrivato questo stop e per quali motivi, però, resta ancora poco chiaro. Al momento non emergono dettagli ufficiali né prese di posizione pubbliche da parte della diretta interessata o di Fabrizio Corona, ma non è escluso che nelle prossime settimane possano arrivare nuove dichiarazioni.

Intanto, la docuserie continua a far discutere anche per le polemiche collaterali che coinvolgono altri protagonisti del mondo dello spettacolo e dell’editoria, da Alfonso Signorini alle figure storiche legate all’ex paparazzo. In questo mosaico di testimonianze, l’assenza di Belén Rodriguez resta uno dei punti più enigmatici del racconto.

La vita sentimentale di Fabrizio Corona, del resto, è stata spesso al centro dell’attenzione. Dopo il matrimonio con Nina Moric nel 2001 e la nascita del figlio Carlos Maria, l’ex paparazzo ha avuto diverse relazioni molto esposte mediaticamente: dalla storia con Belén Rodriguez fino a quella con Silvia Provvedi, per arrivare all’attuale compagna Sara Barbieri, dalla quale ha avuto un figlio nel dicembre 2024. Un passato affollato di relazioni che Netflix ha deciso di raccontare, ma senza la voce diretta di una delle sue ex più celebri.