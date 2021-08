Beautiful, disponibile la prima stagione: quando e come vederla online

Grandi notizie per i fan di Beautiful. La storica stagione d’apertura della soap opera americana sarà disponibile a partire dal prossimo 1 settembre sul canale YouTube ufficiale dello show.

Beautiful, disponibile la prima stagione: quando e come vederla

Davvero una bella novità per i fan della soap opera che ancora vanno pazzi delle dinamiche che coinvolgono Brooke Logan e tutta l’allegra famiglia. La prima stagione sarà disponibile nella sua lingua originale.

Per chi conosce e ama la lingua inglese sarà una vera occasione da non perdere poter guardare gli albori con le primissime avventure che coinvolgevano Ridge, Brooke, Thorne e Caroline.

E se Canale 5 non manda in vacanza la celebre soap nemmeno a Ferragosto, gli amanti di Beautiful si ritroveranno un Ronn Moss in versione spregiudicato latin lover alle prese con una Brooke Logan con sete di diventare qualcuno.

La prima puntata della prima stagione verrà rilasciata alle 15 ora italiana sul canale ufficiale BoldAndBeautiful.

In Italia Beautiful andò in onda per la prima volta il 4 giugno del 1990 su Rai2.

Nel 1994 passò sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset.

Oggi, la stagione attualmente in onda è la 33esima con oltre 8mila puntate all’attivo: roba da non crederci!