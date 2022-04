“Sei un bugiardo, dicevi di amarmi!”, all’Isola spunta Beatriz Marino ex fidanzata di Roger: la reazione

Colpi di scena a non finire all’Isola dei Famosi. Roger Balduino, attualmente in coppia con Estefania, ha dovuto fare i conti con l’ex fidanzata Beatriz Marino, che dallo studio ha rivendicato con forza la sua presenza. Mentre sull’Isola Roger ed Estefania rappresentano ormai una coppia a tutti gli effetti, nonostante i dubbi di alcuni naufraghi, in Italia c’è chi ancora ha qualcosa da dire al bel modello.

Faccia a faccia tra Beatriz e Roger all’Isola dei Famosi

Ospite inattesa nello studio dell’Isola dei Famosi è stata Beatriz Marino, giovane brasiliana che sostiene di essere l’ex fidanzata di Roger Balduino. I due avrebbero avuto una storia d’amore fino a poco prima della partenza del ragazzo per l’Honduras. In vista dell’Isola, si sarebbero lasciati con una serie di importanti promesse.

La storia tra Beatriz e Roger sarebbe durata circa due anni ma i due si conoscono da quattro anni. Entrambi si erano ripromessi di rivedersi dopo l’Isola, ma nessuno si aspettava un colpo di scena simile. Parlando con Ilary Blasi, Roger ha chiarito i suoi sentimenti per Estefania ammettendo:

Innamorato è una parola troppo forte. Però lei mi piace davvero e voglio stare con lei.

In collegamento con lo studio è poi andato in scena il confronto con l’ex fidanzata che ha esordito:

Vedo che hai dimenticato velocemente tutto ciò che ci siamo detti prima che tu partissi.

Lui ha tentato di scusarsi:

Succede, mi dispiace molto. Nella vita le cose cambiano, stando qui ho capito tante cose. Io e lei abbiamo avuto una lunga storia, ma ci siamo lasciati da otto nove mesi. Siamo rimasti amici…

Ma lei ha replicato:

Dimentica il mio indirizzo, allora. Sei un bugiardo, dicevi che mi amavi, che ti mancavo, che volevi vedermi dopo l’Isola!

QUI il video