Beatriz Marino è l’ex fidanzata di Roger Balduino, attuale naufrago dell’Isola dei Famosi 2022. Originaria di Rio De Janeiro, le informazioni sul suo conto sono scarne. Stando a quanto reso noto da alcuni portali web, dovrebbe essere nata nel 1992, stesso anno di Roger.

Da qualche settimana è apparsa nello studio del reality condotto da Ilary Blasi la quale, dopo aver permesso un confronto tra la giovane e Roger Balduino, le ha proposto di volare in Honduras per un faccia a faccia dal vivo. Il ragazzo, nel frattempo, l’avrebbe già dimenticata per la naufraga Estefania Bernal.

Stando al racconto di Beatriz, la relazione con Roger sarebbe andata avanti fino al suo sbarco in Honduras, subito dopo la promessa di ritrovarsi terminata l’esperienza televisiva. Le cose però avrebbero preso una piega decisamente diversa.

Beatriz Marino attualmente vivrebbe a Milano e di professione farebbe la modella ed ha studiato Legge.

In merito alla relazione con Roger Balduino non si conosce la data di inizio esatta ma la prima foto di coppia social risalirebbe al febbraio 2020, durante una vacanza. Prima dell’incontro tra Roger e Beatriz la ragazza ha scritto una lettera di addio al suo ex:

Ciao Roger sto pensando in questi giorni a come sono andate le cose, a come mi hai parlato quando sono venuta in puntata. La cosa che più mi ha ferita è come hai sminuito la nostra storia quando mi hai detto qualsiasi cosa succederà ci sarò. Abbiamo vissuto cose importanti come quando sei venuta a casa mia a San Paolo, quando sono venuta a casa tua a conoscere tua mamma e tuo figlio. Il primo compleanno festeggiato insieme, il primo Capodanno a Rio, il nostro primo San Valentino. Invece dopo tutto quello che abbiamo vissuto mi hai parlato in un modo che dimostra solo che non hai rispetto per me e la nostra storia. Per me finisce qui e non cercarmi più una volta che torni in Italia.