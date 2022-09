Che fine ha fatto Beatrice Valli? E’ questa la domanda che da diverse ore circola sui social, dopo gli ultimi accadimenti che hanno coinvolto la nota influencer. Per comprendere però cosa sta succedendo occorre fare un piccolo passo indietro.

Beatrice Valli scomparsa dai social preoccupa i follower

Nei giorni scorsi Beatrice Valli aveva tenuto i suoi numerosi follower con il fiato sospeso dopo essere letteralmente sparita dai social. Un gesto inconsueto per l’influencer, solitamente sempre molto attiva su Instagram.

La sua ultima apparizione pubblica risaliva al Festival del Cinema di Venezia, poi più nulla fino alla sua ricomparsa nel corso della quale Beatrice spiegava di essere stata male:

Scusate l’assenza, ma il mio solito problema di vertigini mi ha rimessa ko. Sono appena stata dimessa dall’ospedale. Sto un pochino meglio.

Tempo pochi giorni e la Valli scompare nuovamente dai radar. Questa volta però senza alcuna nuova spiegazione (almeno al momento in cui vi stiamo scrivendo). I social dell’influencer restano spenti ed anche il marito Marco Fantini non ha fatto alcun accenno alla moglie, postando poche storie in compagnia dei figli mentre guardano un film ma senza Beatrice.

A tacere sono anche le sorelle Eleonora e Ludovica, mentre a destare qualche sospetto è stata la mamma Sandra che ha postato una Storia in cui chiaramente si riferiva alla figlia maggiore.

Il motivo della sua “scomparsa” potrebbe essere legato alle sue condizioni di salute?