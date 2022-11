Beatrice Valli incinta: non era il lattosio, quarto figlio in arrivo

L’annuncio tanto atteso e sotto certi aspetti scontato è finalmente arrivato: Beatrice Valli è incinta! La lieta novella è stata data dalla stessa influencer via social e condivisa dal marito Marco Fantini. La famiglia si allarga!

Presto saranno in sei: proprio così, Beatrice Valli ha fatto sapere su Instagram di stare aspettando il quarto figlio, frutto dell’amore con il compagno Marco Fantini.

Con un post Instagram ha spiegato come mai inizialmente avesse avanzato la scusa del lattosio. Ecco le sue parole:

Presto in SEI. Questa volta non è colpa del lattosio. Aspettavamo semplicemente il momento giusto per dirvelo, nell’attesa che tutto andasse proprio come doveva andare. Abbiamo sempre cercato di mantenere la nostra privacy riguardo la gravidanza, perchè crediamo che questo sia un momento così unico da meritare tutta l’intimità della propria famiglia. Ebbene, tutto è andato come doveva andare e noi siamo felicissimi di annunciarlo ufficialmente.

Abbiamo iniziato questo nuovo percorso… non nel migliore dei modi ma sicuramente avrà il suo lieto fine, ne sono certa… ci abbiamo sempre creduto!