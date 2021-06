Nelle passate ore Beatrice Valli si è ritrovata a rispondere ad una serie di commenti per nulla carini sul suo conto, con pesanti critiche al suo modo di lavorare. L’influencer ed ex volto di Uomini e Donne è stata accusata di copiare Chiara Ferragni ma ha risposto per le rime alle critiche.

Beatrice Valli copia Chiara Ferragni? La replica

Come sempre su Instagram non mancano i ‘leoni da tastiera’ pronti a criticare anche senza una vera motivazione. Lo sa bene Beatrice Valli che si è scontrata con alcuni haters sul suo stesso profilo Instagram.

Sotto ad uno dei suoi ultimi post infatti, la Valli è stata rimproverata di voler assomigliare a tutti i costi a Chiara Ferragni e di aver in qualche modo copiato la vita dei Ferragnez. Un utente ha scritto:

Ma siete andati in vacanza o a fare marketing? Non sarete mai i Ferragnez.

La Valli ha replicato:

Ma in che senso? Ognuno sarà pur libero di fare quello che vuole.

Qualcun’altro ha commentato comprendendo il marketing ma definendo la famiglia di Beatrice “noiosa”. Una follower dell’influencer tuttavia ha fatto notare come Beatrice e Chiara siano due persone ben distinte, commento al quale la Valli ha dato ragione commentando:

Bravissima, non c’è nessun paragone e non deve nemmeno essere fatto per il semplice motivo che tutte e due facciamo a modo nostro questo lavoro! Mi dispiace leggere sempre questi commenti inutili e cattivi!