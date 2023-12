Cesara Buonamici, ospite di Myrta Merlino a Pomeriggio 5, ha parlato del Grande Fratello citando gli attuali concorrenti della Casa più spiata d’Italia tra cui Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi.

“Beatrice? Too much! Garibaldi mi piace”, parla Cesara Buonamici

Cesara ha immediatamente parlato dell’atteggiamento di Rosanna Fratello, Fiordaliso e Beatrice Luzzi:

Sia entrata già con un’idea pre-costruita, dei pregiudizi e quindi li ha portati dentro. Quindi ha già giudicato Beatrice per quello che ha visto nel rapporto con Giuseppe Garibaldi. Lei secondo me è già entrata con delle idee.

Io non conosco la loro storia, non so se ci fossero delle ruggini o no. Mi sono fatta un po’ l’idea che Rosanna Fratello, seguendo il Grande Fratello da casa, si sia fatta delle sue idee.

La Buonamici poi si è concentrata su Beatrice e Garibaldi:

Lei per me è too much. Io ho una simpatia per Giuseppe Garibaldi. Lo trovo molto spiritoso, questo ragazzo calabrese pieno di vita.