Beatrice Luzzi e Rosy Chin sono tra le concorrenti più interessanti di questa nuova edizione del Grande Fratello. Proprio di recente le due si sono rese protagoniste di uno scambio di vedute particolarmente acceso.

Beatrice e Rosy ad un passo dalla lite al Grande Fratello: conversazione accesissima

Beatrice è stata chiamata in confessionale per una riflessione ma era troppo affamata per fare dei ragionamenti logici e l’ha fatto presente. Questo avrebbe creato in Rosy della fretta inattesa per quanto riguarda la preparazione del cibo.

“C’è questo aspetto di sudditanza per cui uno se deve mangiare te lo deve chiedere, per cui riflettici un attimo”, ha esordito Beatrice.

“E’ vero, me lo devi chiedere ma puoi dirmi di farlo prima”, ha precisato Rosy.

A questo punto la Luzzi ha aggiunto:

Se però un giorno mi sbaglio e mi trovi in cucina non te la prendere.

E Rosy ha replicato:

Ma stai scherzando? A me è stato detto che tu volevi… (mima della fretta con le mani)

Beatrice ha interrotto l’amica svelando cosa le avevano chiesto in confessionale:

Non è vero, ho detto solamente che avevo fame perché mi avevano chiesto come stavo. Me l’hanno chiesto ma io ho detto che non riuscivo a fare delle riflessioni perché ero affamata. Quello che ti voglio dire è che occorra che tu faccia un passo indietro perché è il tuo elemento e dobbiamo chiedertelo ma non è un accordo.

Rosy, cercando di venirle incontro ha precisato:

Se tu vuoi cucinare fallo pure, non è mia la cucina non devi chiedere a me. Per me è un piacere cucinare per tutti ma nel momento in cui tu hai fame non è che tu devi sentirti in obbligo come se avessi preso il territorio.

E Beatrice ha concluso:

Ieri mi hanno chiesto una riflessione e non c’è nulla di tutto questo…