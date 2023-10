La decisione di Heidi Baci di abbandonare il Grande Fratello scatenato diverse reazioni tra i vari concorrenti. Indubbiamente, tra i più colpiti, non potevano non essere Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi, i quali si sono ritrovati vicini in un momento di grande sofferenza.

Beatrice e Massimiliano depongono le armi: arriva la pace

Massimiliano, nel corso della puntata, è passato per un uomo oppressivo e violento, secondo le parole del padre di Heidi. Già questo lo aveva destabilizzato tanto da non aver voluto commentare in puntata, nonostante Signorini gli avesse chiesto conto.

Dopo la decisione di Heidi di lasciare la Casa del GF, Varrese ha avuto un crollo, tanto da scoppiare a piangere dopo uno sfogo con Ciro:

Io non so che dire… ricattare una figlia così… come si fa? C’era qualcosa che mi puzzava, io non capivo… Io sono passato per oppressivo. Noi eravamo innamorati, lo hai visto, inutile girarci intorno. Pensa quanto ha sofferto qui dentro, questa cosa mi ha ancora di più incazz*re, capito?

Durante la notte, vedendolo particolarmente provato, Beatrice ha deciso di tentare un avvicinamento a Massimiliano che alla fine ha ceduto, lasciandosi andare ad un abbraccio: “Grazie”, le ha sussurrato, “Scusa se sono stato troppo a volte, scusami”.

Beatrice si era già schierata dalla parte di Massimiliano dopo quanto accaduto in puntata, commentando:

È passato questo messaggio: una ragazza che non ha fatto nulla, il padre imbufalito, ingelosito, infastidito, viene e se la porta via. Questo è un messaggio che ci porta indietro di 50 anni.