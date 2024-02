Eliminato Grande Fratello del 21 febbraio: scopriamo cosa dicono i sondaggi online. Stasera assisteremo al nuovo concorrente che dovrà abbandonare la Casa più spiata d’Italia: cosa ci rivelano le preferenze del web? Vediamo a seguire chi rischia di uscire tra Beatrice Luzzi, Sergio D’Ottavi, Marco Maddaloni, Stefano Miele e Federico Massaro.

Eliminato Grande Fratello, sondaggi del 21 febbraio

In questa sede ci occuperemo del concorrente che rischia di essere eliminato dalla Casa del Grande Fratello proprio nel corso della nuova puntata che verrà trasmessa sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset.

In nomination questa settimana: Beatrice, Sergio, Stefano, Marco e Federico, chi uscirà dalla Casa?

I sondaggi questa settimana sono piuttosto chiari: ad avere la peggio, in questa nuova puntata, potrebbe essere Sergio D’Ottavi.

Siete d’accordo con questi pronostici? Fateci sapere la vostra opinione e continuate a votare il nostro SONDAGGIO.

PER FAVORE PROVIAMO A SALVARE TUTTI E 3#Luzzers 2 bea 1 ste#beabaldi 2 bea 1 sergio#sergetti sergio perché sei sondaggi è quello che rischia di più#GrandeFratello e ps. ricordatevi che bea la vota anche il generalista quindi almeno PROVIAMOCI💪🏻💪🏻 pic.twitter.com/hnJM0UxB7z — 🌙lulù (@theekeeys) February 20, 2024

Tutti gli appuntamenti

Appuntamento lunedì in prima serata su Canale 5 per seguire in diretta la nuova puntata del Grande Fratello. Alfonso Signorini, perfetto padrone di Casa, racconterà in compagnia di Cesara Buonamici – opinionista in studio – l’avventura dei Concorrenti, ma non mancheranno nemmeno le sorprese.

L’occhio delle telecamere, però, non abbandona mai gli inquilini della Casa del Grande Fratello. Vuoi seguire tutto minuto per minuto? Il collegamento con la Casa ti aspetta ogni giorno su Mediaset Extra (canale 55), Mediaset Infinity (sito e app) e su La5 (canale 30) con i collegamenti in diretta dal lunedì al venerdì alle ore 12.30 e 19.10 e dal lunedì alla domenica all’1 di notte.

Non perdere i momenti salienti delle giornate dei protagonisti di questa edizione raccontati nei daytime

– da lunedì a venerdì –

su Canale 5: alle 11.00 e alle 13.40

su Italia 1: alle 12.20, alle 13.00 e alle 18.15

su Rete4: alle 11.50 e alle 18.50

– sabato e domenica –

su Italia 1: alle 12.20 e alle 18.15

su Rete4: alle 11.50 e alle 18.50