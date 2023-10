Beatrice Luzzi potrebbe essere la vincitrice del Grande Fratello? Non è da escludere, dal momento che da settimane, ormai, resta la preferita del pubblico da casa, con grande sorpresa dei suoi stessi inquilini. Mentre nella dimora di Cinecittà l’attrice ha ricevuto non pochi attacchi, fuori gode di un grande sostegno, anche da parte di due ex Vipponi.

Beatrice Luzzi, due ex Vipponi si espongono apertamente

C’è chi si è esposto in maniera più che evidente sul cast del Grande Fratello e in modo particolare su Beatrice Luzzi. Nella passata puntata, con grande sorpresa dei suoi inquilini, l’attrice è risultata essere la preferita al televoto e quindi immune.

Nel post social pubblicato dal profilo del Grande Fratello, in due ex Vipponi hanno espresso il loro punto di vista, esponendosi apertamente e dichiarandosi dalla parte di Beatrice. Il primo è stato Marco Bellavia, che già in precedenza aveva espresso il suo rammarico per il modo in cui la Luzzi veniva trattata nella Casa, paragonando la sua situazione a quella vissuta lo scorso anno dallo stesso Bellavia.

“Bea the winner of GF”, ha commentato Marco Bellavia su Instagram, scatenando prontamente il dibattito. Ad alimentare la discussione ci ha pensato un’altra ex Vippona, Nicole Murgia, la quale commentando il televoto da cui Beatrice Luzzi ne è uscita vincente ha commentato: “Ho goduto”. Ovviamente non tutti sono stati d’accordo con i loro commenti, ma è il gioco del Grande Fratello.