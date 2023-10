Samantha De Grenet, ospite di Casa Chi, ha fatto un pronostico sul possibile vincitore di questa nuova edizione del Grande Fratello ed ha fatto un nome che, personalmente, mi piace assai: scopriamo quale.

Chi potrebbe vincere questo Grande Fratello? Secondo me Beatrice Luzzi, sarebbe fantastico. Finalmente una che non è proprio tenera e dice le cose come stanno, che non ha problemi nel sentire il giudizio degli altri e va avanti per la sua strada. Sarebbe scontato se vincesse la montanara Giselda Torresan.

E se Samantha tifa per Beatrice, di Heidi non ha una buona opinione:

Secondo me Heidi sicuramente è una bellissima ragazza però ci crede troppo, se la sente troppo calda. Pensa di essere Audrey Hepburn… siamo molto lontani. Esce fuori perché vicino non c’ha niente, se avesse qualcuno di forte vicino di carattere non uscirebbe così. Se mio figlio si fidanzasse con una Heidi come la vedo io lo disconosco perché lo avrei fatto più intelligente. Se invece conosco una Heidi privata, diversa da quella che vedo in televisione, why not.