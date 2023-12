Beatrice Luzzi torna al Grande Fratello: il rientro nella nuova puntata in diretta

Un ritorno attesissimo, quello che attende Beatrice Luzzi, la concorrente amatissima del Grande Fratello e che questa sera, in occasione della nuova puntata del reality, riaccederà nuovamente nella spiatissima Casa. L’anticipazione è giunta oggi, nel corso del Tg5 delle 13.30 che ha annunciato il nuovo appuntamento in compagnia di Alfonso Signorini.

Beatrice Luzzi torna al Grande Fratello: la sua uscita di alcuni giorni fa, a causa di problemi famigliari, aveva suscitato molta ansia ma soprattutto generato il timore di un non ritorno. La situazione, considerata delicata ma gestibile, a quanto pare sarebbe in qualche modo rientrata.

Le ragioni del suo abbandono risiederebbero in una operazione alla quale si sarebbe sottoposto il padre, e perfettamente riuscita. Dopo un periodo di quarantena trascorso in hotel, il Grande Fratello ha permesso a Beatrice di rientrare in Casa.

Inutile dire come la notizia abbia fatto letteralmente esplodere di gioia il popolo social, che da giorni attendeva notizie certe sul possibile rientro nella Casa di Beatrice. Adesso, dunque, appare sempre più imminente e sono in tanti ad attendere con ansia la nuova puntata in diretta all’insegna del reality di Canale 5.

