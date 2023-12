Cosa è successo a Beatrice Luzzi e perché è fuori dal Grande Fratello? Ma soprattutto, tornerà? E se sì, quando? Sono queste le domande che si rincorrono in queste ore, dopo l’ultimo colpo di scena sul reality di Canale 5. Il destino di Beatrice, tuttavia, è finora avvolto dal più fitto mistero.

Beatrice Luzzi torna al Grande Fratello? Le ultime news

Nella serata di ieri, su una room di Twitter è intervenuto lo staff dell’ex attrice di Vivere, ed ha aggiornato sulla vicenda, dando dei piccoli indizi e lasciando aperti alcuni dubbi.

Intanto sarebbe emerso che l’uscita dal Grande Fratello di Beatrice sarebbe legata a motivi di natura famigliare. Inoltre, la questione sembrerebbe sì delicata, ma anche gestibile e questo farebbe tirare un sospiro di sollievo ai fan della gieffina e non solo.

Al momento la Luzzi sarebbe chiusa in hotel anche per via della consueta quarantena e non potrebbe vedere né sentire nessuno, in attesa quindi di un suo rientro in Casa. Finora, dunque, tutte le news circolate sui social sarebbero da ritenersi “fake”.

Infine, lo staff dell’attrice si sarebbe detto particolarmente fiducioso circa il rientro in Casa di Beatrice, sebbene non si sappia ancora quando.