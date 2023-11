Beatrice Luzzi è la protagonista indiscussa del Grande Fratello. Tuttavia pare che il reality show, molto presto, dovrà fare a meno dell’attrice.

Ed infatti Beatrice, parlando con Fiordaliso, ha svelato di avere tutta l’intenzione di non firmare un eventuale prolungamento del programma.

Sì, avete capito bene, sembra che la nostra “Madre” non abbia intenzione di andare oltre il contratto di dicembre o gennaio.

E che dire degli scontri con Cesara Buonamici? Beatrice ha dichiarato di non essere proprio una fan delle sue opinioni, soprattutto quando riguardano le immunità.

Pare che Cesara salvi sempre gli stessi due concorrenti, Giuseppe e Max, che Beatrice ha gentilmente etichettato come “viziati, privilegiati e protetti”.

Se il programma dovesse prolungarsi fino a marzo/aprile 2024 Beatrice potrebbe alzare bandiera bianca e dire addio agli spettatori affezionati.

Ma c’è un motivo dietro questa decisione audace. È tutto legato alla sua famiglia, ai suoi figli:

Se lo allungano tre mesi? Non è possibile. Mi hanno detto che non avrebbero replicato la lungaggine dell’altro anno. Finirà a fine gennaio. Al massimo, potrebbero posticipare di una o due settimane. Poi non ne vedo il motivo. Sì, se andiamo molto bene ci guadagnerebbe però io non posso rimanere.