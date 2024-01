Dopo l’uscita di Beatrice Luzzi dalla Casa del Grande Fratello per la morte del padre, gli altri concorrenti del loft di Cinecittà hanno avuto varie reazioni, ecco quali.

Beatrice Luzzi potrebbe rientrare al Grande Fratello

“Secondo me non facciamo niente neanche oggi. Con questa storia qua saranno bloccati”, ha affermato Fiordaliso. “Eh lo so zia, però…”, ha risposto Anita.

“Non è colpa di nessuno”, ha aggiunto Fiordaliso alla quale Letizia ha risposto: “Sì, ma non si può fermare un programma televisivo”.

Dopo aver scoperto per quale motivo Beatrice Luzzi ha dovuto abbandonare la Casa del Grande Fratello, Vittorio Menozzi è scoppiato a piangere.

Beatrice potrebbe rientrare? Secondo FanPage ci potrebbe essere questa possibilità: