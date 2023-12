Beatrice Luzzi, per la gioia dei suoi numerosi follower, ieri sera è rientrata nella Casa del Grande Fratello, dopo essere precedentemente uscita momentaneamente a causa di ragioni famigliari. L’anziano padre, infatti, si è sottoposto ad un delicato intervento chirurgico, motivo per il quale l’attrice è stata prontamente informata ed ha lasciato la Casa per alcuni giorni.

Beatrice Luzzi potrebbe ancora uscire dal Grande Fratello

Dopo un periodo di quarantena in hotel, ieri sera, in occasione della 28esima puntata in diretta del Grande Fratello, Beatrice si è riunita al resto del gruppo di inquilini. Tuttavia però, non è del tutto escluso il rischio che la gieffina possa ancora uscire successivamente.

Nella notte, terminata la lunga puntata in diretta, la Luzzi si è confidata con Rosy Chin alla quale ha spiegato che potrebbe esserci ancora questa possibilità. Questo accadrebbe qualora ci fosse ancora un’emergenza legata alle condizioni di salute del padre:

Si ricomincia dai. Però interrompere per me sarebbe stato un po’ tosto. Ti tiro su per questo. Però se dovesse esserci un’emergenza potrei uscire. Detto questo, interrompere adesso ti lasciava proprio con una cosa irrisolta, molto peggio…

Beatrice Luzzi ha poi aggiunto:

Quindi non puoi proprio prenderlo minimamente in considerazione, fidati di me. Quella di lasciare è un’opzione da non prendere in considerazione. Impossibile. Te lo dico perché mi sono trovata di fronte a questa cosa e posso sapere di cosa si tratta.