Beatrice Luzzi vuole abbandonare la Casa del Grande Fratello prima delle vacanze di Natale. Essenzialmente l’attrice sente forte la nostalgia di Valentino ed Elia, i suoi due meravigliosi figli che le hanno fatto una sorpresa durante l’ultima puntata in diretta.

Valentino ed Elia hanno tranquillizzato la mamma chiedendole di restare in gioco e, nonostante queste rassicurazioni, pare che Beatrice Luzzi non abbia cambiato idea.

Confidandosi con Monia e Fiordaliso, ha svelato la sua volontà di lasciare il Grande Fratello, svelando di aver visto Elia, il suo figlio minore, in forte difficoltà:

Sono preoccupata per Elia. Lui non sa percepire tante cose, non le sa affrontare, non le vede, non le gestisce. Almeno altri due mesi, tanta roba. Sono tanti… per loro sono tantissimi. Ne ho fatti tanti ma non cinque. Cosa puoi fare per me? Hai fatto tantissimo già! E’ arrivato, non ce la fa più.