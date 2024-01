Nella prima serata di oggi, lunedì 8 gennaio, andrà in onda una nuova attesissima puntata del Grande Fratello. Si tratta del trentesimo appuntamento, nel corso del quale l’attenzione sarà tutta puntata sul rientro in gioco di Beatrice Luzzi dopo il grave lutto che l’ha colpita nei giorni scorsi, in seguito alla morte del padre.

Grande Fratello, le anticipazioni della puntata dell’8 gennaio 2024

Le anticipazioni della nuova puntata del Grande Fratello annunciano il rientro nella Casa di Beatrice Luzzi, come anticipato questa mattina da Fanpage.it. Al momento non è stato svelato quale sarà le decisione ultima della produzione del GF contro i concorrenti che in questi giorni hanno avuto comportamenti a dir poco scorretti nei confronti della loro inquilina.

Massimiliano Varrese, Giuseppe Garibaldi, Rosy Chin, Letizia Petris e Anita Olivieri sono stati i più esposti, sotto questo punto di vista, ma almeno ufficialmente potrebbero non essere oggetto di alcun provvedimento da parte del Grande Fratello, sebbene tutto sarà chiarito nel corso della serata.

Intanto, stando al comunicato ufficiale che annuncia il ritorno di Alfonso Signorini in studio, con Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli, i riflettori si riaccenderanno su Beatrice Luzzi. Sarà proprio lei, dopo il ritorno in Casa, a spiegare i motivi della scelta di tornare in gioco e riunirsi ai suoi inquilini.

Protagonisti della serata anche Monia La Ferrera e Massimiliano Varrese: i due sono sempre più vicini ed a quanto pare ci sarebbe stato anche un bacio, commentato da entrambi. Nel corso della puntata saranno protagonisti di una sorpresa: per lei ci sarà la mamma e per lui il papà.

