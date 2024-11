Lite tra Shaila e Lorenzo al GF: la perfetta analisi di Beatrice Luzzi – VIDEO

Beatrice Luzzi è tornata a parlare del Grande Fratello e delle dinamiche che animano la Casa. Ospite nel pomeriggio di venerdì 15 novembre 2024 a Pomeriggio Cinque, l’attrice e opinionista ha commentato l’ultima lite tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, scaturita da una rivelazione di Helena Prestes. Secondo Helena, Lorenzo avrebbe dichiarato che gli darebbe “fastidio se vedesse Shaila felice tra le braccia di un altro uomo”. Parole che hanno scatenato l’ex velina, portandola a criticare il fidanzato conosciuto nel reality.

Le accuse di Beatrice Luzzi a Shaila e Lorenzo: “Sono due narcisisti manipolatori”

Durante la sua ospitata, Beatrice Luzzi non ha usato mezzi termini per descrivere la coppia, accusandoli di essere “narcisisti e manipolatori”. “Ho sempre detto che credo alla loro passione, alla loro attrazione, si somigliano tanto. Sono due esibizionisti, narcisisti, molto spudorati”, ha spiegato l’opinionista.

Secondo Beatrice, il litigio non sarebbe nato da vera gelosia, ma da un gioco di potere: “Vedo uno scontro tra due narcisisti. Avendo lei fatto comunella con Helena, lui perde il controllo della situazione. Questo è uno scontro tra due controllori, manipolatori”.

Ritorno alla pace tra Shaila e Lorenzo

Nonostante la tensione, le immagini recenti dalla Casa mostrano un riavvicinamento tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. I due hanno scherzato sulla gelosia reciproca, con Shaila che ha provocato Lorenzo: “Se tu ti comporti bene durerà tra noi. Se io e te ci frequentiamo, devi toccare solo me”. Un momento di leggerezza che ha disteso gli animi, almeno per ora.

#GrandeFratello, Beatrice Luzzi: “Quello tra Shaila e Lorenzo è uno scontro tra due narcisisti” #Pomeriggio5 pic.twitter.com/e2NDHg643q — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) November 15, 2024

La scheda di Lorenzo

Lorenzo Spolverato, 27 anni, ha vissuto un’infanzia difficile nelle case popolari di Milano. La famiglia, molto unita, ha fatto enormi sacrifici e lui stesso, a soli 15 anni, ha iniziato a lavorare come cameriere per non gravare sul ménage domestico. Questa difficile condizione economica gli ha fatto sviluppare un senso di rivalsa che lo ha accompagnato durante l’adolescenza, periodo in cui dice di aver frequentato anche cattive compagnie, dalle quali si è presto smarcato.

Sogna di diventare attore, e per questo ha fatto un corso di recitazione. È single, si definisce esuberante, pieno di energia, di voglia di fare, ma anche un po’ arrogante. Quando qualcuno cerca di prevaricarlo, o di pestargli i piedi, sa farsi rispettare.

La scheda di Shaila

Nata ad Aversa (Caserta) e cresciuta a Napoli nel quartiere di Secondigliano, Shaila Gatta, 28 anni, è una ballerina ed ex velina di Striscia la notizia.

Si trasferisce a Roma a 16 anni per studiare danza, un periodo, ammette, duro, in cui ha patito la solitudine. Debutta nel mondo dello spettacolo nel 2015 partecipando alla 14esima edizione di Amici. Da quel momento entra a far parte di diversi corpi di ballo in programmi come Ciao Darwin e Tale e quale show. Nel 2017 viene scelta come velina per il tg satirico Striscia la Notizia, dove rimane fino al 2021 raggiungendo il record di presenze con 928 puntate. Conduce anche 4 edizioni di Paperissima Sprint.

Shaila è orgogliosa di quanto ha realizzato finora, soprattutto grazie ai tanti sacrifici fatti da lei e dalla sua famiglia. Attualmente è single.

Shaila cura molto il suo aspetto ed è una grande appassionata di fitness. Il suo sogno è arrivare a condurre il Festival di Sanremo.