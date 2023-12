Beatrice Luzzi lascia (momentaneamente) la Casa del Grande Fratello. Questo il veloce messaggio condiviso sui social ufficiali del reality show.

Beatrice Luzzi lascia la Casa del Grande Fratello: ecco per quale motivo

La notizia, ovviamente, ha sconvolto il popolo dei social che non comprende cosa possa essere accaduto. Questa mattina, secondo alcuni internauti, la Luzzi lamentava un dolore al ginocchio.

In base a questa indiscrezione, quindi, è possibile che l’attrice abbia lasciato la Casa per qualche controllo.

In più sui social è comparso questo video “sospetto” (che vi lasciamo a seguire) dove parla con Massimiliano e svela: “Cosa è successo? Niente, assolutamente… però non voglio condizionamenti di nessun tipo, fammi questo favore” ma l’argomento non è chiaro: cosa ne pensate?