Beatrice Luzzi ha lasciato (momentaneamente) la Casa del Grande Fratello. C’è molto mistero dietro questo suo “abbandono” momentaneo e anche nel loft gli inquilini si sono domandati il perché.

Beatrice Luzzi lascia il Grande Fratello: le reazioni in Casa

Tra coloro che hanno commentato l’uscita di scena di Beatrice Luzzi, ha totalmente spiazzato la reazione di Anita Oliveri, in camera con le altre coinquiline:

Ragazzi secondo me torna. Come fanno a fare il programma senza Bea? Io non riesco ad immaginarlo senza di lei sinceramente…

anita: ragazzi secondo me torna… come fanno a fare il programma senza bea? per me è impossibile, io non riesco a immaginarlo senza di lei LA MAGIA DEL NATALE pic.twitter.com/VgkvdFLRyR — Paola. 🎄 (@Iperborea_) December 20, 2023

I presunti motivi

Nelle ultime ore, sui social sono trapelate diverse ipotesi sui motivi per i quali Beatrice Luzzi sarebbe stata costretta a lasciare temporaneamente il Grande Fratello.

Come specificato dalla produzione del reality, si tratterebbe di un’uscita momentanea e pare che la ragione sia riconducibile ad un suo affetto importante, ovvero il padre. A svelarlo è stata Deianira Marzano tramite le sue Instagram Stories:

Pare che il papà di Beatrice si sia rotto il femore. Per questo l’allontanamento dalla Casa, speriamo bene.

Si tratta ovviamente di una ipotesi da prendere con le pinze, mentre sui social circolano altre voci. C’è chi, infatti, sostiene che sia venuto a mancare un amico:

Ho letto che è venuto a mancare un suo amico regista.. la famiglia tutto bene, quindi si pensa rientrerà presto.

E chi ancora avanza altre due ulteriori ipotesi: