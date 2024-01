Capodanno particolarmente doloroso per Beatrice Luzzi. La concorrente più forte della Casa del Grande Fratello è stata orrendamente isolata dal resto del gruppo.

Beatrice Luzzi isolata al GF: Capodanno amaro in Casa

I primi malumori si sono avvertiti di mattina quando Vittorio ha deciso di lasciare il letto che divideva con Beatrice: “Mi sembri molto condizionato”, ha affermato l’attrice.

Successivamente Vittorio e Beatrice hanno avuto un confronto ma poi, nel corso dei festeggiamenti, l’attrice di Vivere ha deciso di isolarsi dal resto della Casa.

La mezzanotte di Beatrice, quindi, si è svolta chiusa da sola nella camera da letto.

Massimiliano Varrese, invece di cercare il confronto con Beatrice Luzzi ed inserirla nuovamente nel gruppo, ha fatto “muro” con frasi del tipo:

Ci sono intenzioni belliche nell’aria, evitiamo qualsiasi tipo di risposta. Facciamo come se non esistesse.

Di seguito, Varrese, Anita, Garibaldi e Maddaloni hanno pregato insieme in giardino.

Per gli internauti il loro sarebbe stato solo un gesto ipocrita per rientrare nelle grazie di Alfonso Signorini che ha recentemente rimproverato la Olivieri per un comportamento inappropriato sul battesimo.

Cosa ne pensate?

Una donna ridotta così perché

-Anita non ha apparecchiato per lei

-BULLISMO

– nessuno le parla perché si sono messi d’accordo

-non può ballare perché nessuno a parte Stefano parla con lei

– non può bere manco un dito di vino perché hanno deciso che non lo merita #grandefratello pic.twitter.com/ZsvCQF4Gar — Stef (@Stefy_1589) January 1, 2024