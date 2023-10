Beatrice Luzzi e Gerard Butler hanno avuto un flirt? Secondo Chi Magazine la risposta sarebbe affermativa. La celebre rivista ha pubblicato una serie di foto di alcuni anni fa che ritraggono la concorrente del Grande Fratello in compagnia del celebre attore.

“Forse non esattamente una relazione, piuttosto un flirt. – scrive Chi Magazine – Nato sull’asse Hollywood-Cinecittà perché… Perché magari si può anche finire per incontrarsi a… Ischia. E magari nel mese più promettente dell’estate: a giugno”.

L’occasione è stata l’Ischia Global Fest. La cornice? Il Regina Isabella a Lacco Ameno uno degli hotel più amati dalle star internazionali.

Il settimanale prosegue:

I due si incontrano allora quasi per caso, incrociano gli sguardi, scambiano due parole, Beatrice è forte sulle lingue, da ragazza ha trascorso diversi lunghi periodi all’estero, soprattutto per i suoi studi.

Lui è magnetico, lei pure. Il bacio è naturale conseguenza.

Il festival dura una settimana e loro la trascorrono l’uno in compagnia dell’altra. Tanto che Beatrice finisce per accompagnarlo anche su un set, Gerard deve fare delle foto per un giornale. Del resto, sta diventando qualcuno nel mondo del cinema a stelle e strisce.

Eh già, perché quando lui e lei si incontrano corre velocissimo il 2004, lui è il Terry Sheridan al fianco di Angelina Jolie-Lara Croft in Tomb Raider.

Lei, dalla sua, sull’onda del successo di Vivere è approdata persino a recitare in una pellicola di Guy Ritchie.