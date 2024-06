Beatrice Luzzi è l’opinionista che ci meritavamo tutti. Lessico perfetto e interventi mirati. Ospite di Pomeriggio 5, l’ex concorrente del Grande Fratello ha parlato anche della canzone di Fedez con protagoniste alcune ipotetiche frecciatine nei confronti di Chiara Ferragni e il suo staff.

“Fedez su questo è il numero uno, perché lui riesce a guadagnare su qualunque cosa. Il problema è che ci sono i figli di mezzo, capito? C’è una grande differenza. Io non sono molto d’accordo”, ha svelato Beatrice Luzzi.

Tuttavia, c’è da affermare che Federico non lancia frecciatine nei confronti di Chiara Ferragni ma parla delle sue “amiche assetate” di fama.

Ed infatti, proprio in occasione del “lancio”, aveva dichiarato:

Io volevo anche aggiungere una piccola postilla. E ovviamente tutti si aspettavano che io in questo brano insultassi mia moglie Ma io non intendo prendere parte a questo gioco. Per me mia moglie è la madre dei miei figli e quindi mi spiace non aver accontentato le aspettative.