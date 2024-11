Beatrice Luzzi “ribalta” Shaila e Lorenzo: “Mancanza di rispetto e pudore” – VIDEO

Anche Beatrice Luzzi, opinionista del Grande Fratello, ospite di Pomeriggio 5 ha accusato Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato di mancanza di empatia, soprattutto nei confronti del dolore di Helena e Javier.

Io con Shaila sono stata previdente. Io avevo detto che la libertà sì, va bene… a parte che ha dimostrato di non essere tanto libera visto che non ha detto tante cose che sono accadute a letto con Javier. Io penso che forse va rispettato anche il prossimo e il pudore. A me pare che loro quando sono tornati dalla Spagna non abbiano rispettato molto gli altri coinquilini. Soprattutto Javier e Helena che oggettivamente soffrivano e lì dentro si soffre tanto, si soffre davvero. E loro cosa hanno risposto? “Eh se gli dà fastidio guardarci che entrino dentro casa”. Questa è mancanza di empatia, di rispetto, ma anche di bontà.

Ecco il VIDEO:

“Lorenzo e Shaila quando sono tornati dalla Spagna non hanno rispettato molto gli altri inquilini” Beatrice Luzzi a #Pomeriggio5 pic.twitter.com/myAIPBWOQ5 — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) November 4, 2024

La scheda di Shaila

Nata ad Aversa (Caserta) e cresciuta a Napoli nel quartiere di Secondigliano, Shaila Gatta, 28 anni, è una ballerina ed ex velina di Striscia la notizia.

Si trasferisce a Roma a 16 anni per studiare danza, un periodo, ammette, duro, in cui ha patito la solitudine. Debutta nel mondo dello spettacolo nel 2015 partecipando alla 14esima edizione di Amici. Da quel momento entra a far parte di diversi corpi di ballo in programmi come Ciao Darwin e Tale e quale show. Nel 2017 viene scelta come velina per il tg satirico Striscia la Notizia, dove rimane fino al 2021 raggiungendo il record di presenze con 928 puntate. Conduce anche 4 edizioni di Paperissima Sprint.

Shaila è orgogliosa di quanto ha realizzato finora, soprattutto grazie ai tanti sacrifici fatti da lei e dalla sua famiglia. Attualmente è single.

Shaila cura molto il suo aspetto ed è una grande appassionata di fitness. Il suo sogno è arrivare a condurre il Festival di Sanremo.

La scheda di Lorenzo

Lorenzo Spolverato, 27 anni, ha vissuto un’infanzia difficile nelle case popolari di Milano. La famiglia, molto unita, ha fatto enormi sacrifici e lui stesso, a soli 15 anni, ha iniziato a lavorare come cameriere per non gravare sul ménage domestico. Questa difficile condizione economica gli ha fatto sviluppare un senso di rivalsa che lo ha accompagnato durante l’adolescenza, periodo in cui dice di aver frequentato anche cattive compagnie, dalle quali si è presto smarcato.

Sogna di diventare attore, e per questo ha fatto un corso di recitazione. È single, si definisce esuberante, pieno di energia, di voglia di fare, ma anche un po’ arrogante. Quando qualcuno cerca di prevaricarlo, o di pestargli i piedi, sa farsi rispettare.