Beatrice Luzzi ha dimostrato di non avere peli sulla lingua e nei giorni scorsi si è lasciata andare a delle confidenze su un concorrente. Stiamo parlando di Arnold, attualmente al televoto, rispetto al quale l’attrice ha avuto una prima impressione errata, credendo che fosse gay.

Beatrice Luzzi credeva che un concorrente fosse gay: chi è

Qualcuno sui social ha scambiato la prima impressione di Beatrice come una sorta di insulto. Ehi, amici dell’ex Twitter, vi tranquillizzo subito: pronunciare la parola gay non è mica un’offesa a priori. Le vere offese sono quelle pronunciate dagli omofobi e basta guardare i video, ascoltare i toni e soprattutto vedere le reazioni di Beatrice e di Arnold per comprendere quanto l’offesa e/o il presunto insulto in questo caso sia molto lontano.

Riassumendo, durante una tranquilla chiacchierata tra inquilini, Beatrice ha confidato ad Arnold:

Sai Arnold che io appena ti ho visto pensavo che fossi gay? Perché? Boh… Quando sei entrato in casa ero sicura… Così…

“Sai Arnold che io appena t’ho visto pensavo fossi gay? [..] Quando sei entrato in casa ero sicura” Ho 3 domande:

1. Ma da cosa deriverebbe questa sicurezza?

3. Perché lo stacco dopo?

2. Cosa sarebbe successo se l’avesse detto qualcun’altro?

Sono curiosa.#grandefratello pic.twitter.com/MOLkPiuTf7 — (@FrancescAzdoral) October 6, 2023

Una sensazione condivisa anche da Ciro, che ha spiegato di aver avuto il sentore che il concorrente fosse gay sin dalla clip di presentazione.

Beatrice ha proseguito:

Quando tu sei entrato in Casa, la prima volta che sei entrato, io ti ho visto in quel modo là, molto trasgressivo. Pensavo che tu fossi… hai presente quei gay super estroversi, pazzi… Cioè, io ti ho visto così. Quindi quando adesso ti ho visto, ti ho ritrovato.

#grandefratello E dove sarebbe l’offesa? Voi non state bene. https://t.co/wRv1JbiMLD — estetica trash (@esteticatrash) October 11, 2023

Anche in questo caso, onestamente, non trovo dove sia l’offesa (o addirittura l’insulto omofobo).

L’ironia con Vittorio (al quale non ha dato del gay)

Anche su Vittorio, si è creato un malinteso incredibile. Su Twitter, infatti, la Luzzi è stata “accusata” di aver dato del gay a Menozzi (ed anche in questo caso non sarebbe un’offesa), ma la verità è tutt’altra. La conversazione coinvolgeva la Luzzi con lo stesso gieffino i quali hanno ironizzato sull’argomento: “Mi fai un po’ il gay?”, ha domandato in tono scherzoso Beatrice. “Io sono bravissimo, io lo faccio sempre! A comando non posso però ogni tanto esce l’imitazione della regina”, ha commentato Vittorio. “Io speravo in Arnold, e invece…”, ha replicato con tono deluso Beatrice che, evidentemente, come noi, sperava in una minima quota gay nella Casa. Sarà presto accontentata?

pic.twitter.com/pDOrmHGsfu ieri Vittorio per far ridere Heidi e company faceva la parte del gay ecco perché Bea gli ha detto così seguite bene il grande fratello prima di fare post è buttare merda su Bea !! #grandefratello — Nikol (@Nikol863180341) October 7, 2023