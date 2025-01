Rissa tra Helena e Jessica, il commento di Beatrice Luzzi: ecco cosa ha detto

La vicenda che ha visto protagonista Helena Prestes al Grande Fratello ha scatenato forti reazioni, sia tra i telespettatori che tra gli opinionisti. La modella brasiliana, in seguito a una lite con Jessica Morlacchi, ha lanciato un bollitore d’acqua (fortunatamente fredda) verso la coinquilina, un gesto che ha suscitato grande indignazione e richieste di provvedimenti.

Beatrice Luzzi interviene dopo la rissa tra Helena e Jessica

Durante la cena di ieri, una banale discussione tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi si è trasformata in un acceso litigio. Il rifiuto di Helena di passare il pane ha scatenato una serie di insulti da parte di Jessica, culminati con il termine “imbec*lle” ripetuto più volte.

In risposta, Helena ha reagito lanciando un bollitore d’acqua fredda in direzione della cantante.

Questo gesto, pur non colpendo nessuno, ha acceso il dibattito sulla gravità dell’azione. La produzione del Grande Fratello potrebbe prendere provvedimenti, inclusa una possibile squalifica.

Le reazioni del pubblico e il commento di Beatrice

I telespettatori e gli utenti sui social si sono schierati contro Helena, evidenziando come il suo comportamento non possa essere giustificato dalle provocazioni ricevute. In particolare, molti hanno ricordato la calma dimostrata da Beatrice Luzzi durante la sua partecipazione al programma, nonostante le provocazioni subite.

Un utente su X ha scritto: “Beatrice che è stata insultata come donna e madre, sbeffeggiata davanti a un lutto grave, avrebbe dovuto fare una specie di strage a suon di utensili e bollitori? Le regine sono altre”.

Beatrice, che ora ricopre il ruolo di opinionista, ha risposto con l’emoji delle mani giunte a messaggi che la lodavano per la sua integrità. Tuttavia, ha successivamente chiarito la sua posizione, smentendo un articolo che la dipingeva completamente dissociata da Helena.

Beatrice Luzzi ha preso una posizione chiara ma equilibrata sulla vicenda. Sebbene condanni il gesto di Helena, ha espresso dissenso verso chi ha interpretato erroneamente il suo pensiero, sottolineando che l’articolo che la dipingeva come totalmente contraria a Helena non rispecchiasse la realtà.

In risposta a un utente che manifestava confusione e solidarietà per Helena, Beatrice ha replicato: “Ma cosa dici?”. Un chiaro segnale della sua volontà di non essere fraintesa e di mantenere un equilibrio nella sua analisi dei fatti.