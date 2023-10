L’abbandono di Heidi Baci dal Grande Fratello ha inevitabilmente lasciato un segno molto forte tra gli inquilini della Casa. Tra tutti, Massimiliano Varrese è apparso il più scosso. Anche Beatrice Luzzi ha fatto il quadro (perfetto) della situazione.

“Pensa quanto ci teneva a questa storia… che sofferenza, che fatica che ha fatto. Questa cosa mi devasta. Sarebbe stato più semplice per lei e uscire la scorsa settimana”, ha affermato Varrese confrontandosi con Fiordaliso dopo l’abbandono di Heidi così come riportano i colleghi di Biccy.it.

L’attore ha proseguito:

Che faticata che ha fatto e quanto vale quello che mi ha detto la settimana scorsa, per me ha acquistato ancora più valore quello che mi ha detto la scorsa puntata. Io di questo fatto non dirò nulla, non aprirò bocca. Mi devasta solo che lei stia così e quello che ha fatto per me vale il triplo ora.

Fiordaliso ha svelato anche un dettaglio:

Mi ha detto ‘mia mamma caratterialmente è peggio di mio padre, è meglio che me ne vada’, secondo me è scoppiato tutto in mano al Grande Fratello che non se lo aspettava. Secondo me gli autori non sapevano cosa avrebbe detto il padre…

Io non ho parole, questo è veramente fuori di testa. Non era innamorata porca miseria

Lucidissima, precisa e perfetta, invece, l’analisi di Beatrice Luzzi che non ha sbagliato una parola: