Beatrice Luzzi: “Deve cambiare, la sua condotta non piace!”, l’indiscrezione

La condotta di Beatrice Luzzi non piace agli autori del Grande Fratello? Secondo un possibile insider del web, la concorrente dovrebbe presto “cambiare”.

Stiamo parlando di Agent Beast, un account di “X” che dice di conoscere possibili retroscena sul GF. Personalmente credo che questo profilo “spari” cose a caso ed ogni tanto ci becchi, esattamente come fanno i gossippari su Instagram.

Dire di aver “anticipato” la rottura tra Beatrice e Vittorio non è certo uno scoop in quanto, le dinamiche del Grande Fratello puntano sempre a possibili rotture e conseguenti riappacificazioni.

E’ successo in ogni edizione. Esattamente come capita quando si forma una coppia in Casa. Ad un certo punto di sarà la rottura, poi la riappacificazione e di seguito ancora la rottura (oppure l’unione anche fuori).

Queste non sono “previsioni” anticipate ma è solo il meccanismo del Grande Fratello che risulta sempre uguale.

Fatta questa premessa, ecco cosa ha scritto l’account:

La condotta di Beatrice Luzzi non piace. “Deve cambiare” e cambierà. Il tempo stringe.

La condotta di Beatrice non piace? Già fa ridere così considerando chi abbiamo ancora dentro la Casa in questo momento.

La Luzzi, oltre che portare in televisione un linguaggio colto e intelligente è l’unica in grado di creare dinamiche e quindi, personalmente, dovrebbero solo dirle grazie.

Noi dobbiamo aprire gli occhi, in questo GF il pubblico non conta nulla!!!

È tutto una grande presa per i fondelli.

Leggete questo tweet di Agentbeast ed è chiaro a quale livello sono le loro schifose manipolazioni. #GrandeFratello pic.twitter.com/IX0rE8zFEC — B.H.L. 🇺🇦 (@BHL020675) February 13, 2024