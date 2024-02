Il branco del Grande Fratello continua ad attaccare Beatrice Luzzi. E se questa parola non vi piace e la considerate un po’ forte, dovrete farvene una ragione perché, una serie di persone che attacca, costantemente, un solo individuo, può chiamarsi solo in questo modo.

La famosa gita al ristorante verrà affrontata questa sera e, proprio Beatrice Luzzi ha svelato altri agghiaccianti retroscena venendo prontamente censurata dalla regia del GF:

Loro sperano che il pubblico non abbia visto quello che è successo al ristorante. Io spero che sia stato mandato. Simona, non te l’abbiamo raccontato? Te lo posso dire domani in diretta? Non ho voluto anticipare niente perché ci avevano chiesto di rimandare a domani. Domani vedrai che cosa significa il branco, anche se loro non vogliono sentirne parlare.