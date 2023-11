Il rapporto tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero continua ad appassionare i concorrenti del Grande Fratello, che non mancano di fare previsioni, spesso azzardate, su quanto potrebbe accadere tra i due inquilini ed ex fidanzati. A dire la loro, ci hanno pensato nelle ultime ore anche Beatrice Luzzi e Fiordalisi, e l’analisi lucidissima dell’attrice ha attirato l’attenzione di Greta Rossetti.

Le due gieffine si sono ritrovate a commentare ciò che sta accadendo tra Mirko e Perla e a domanda diretta di Fiordaliso, Beatrice ha detto la sua senza peli sulla lingua:

Secondo la Luzzi, Perla non ha alcuna intenzione di farsi scappare Mirko, mentre quest’ultimo, sempre a suo dire, potrebbe trovare di meglio:

Sai, lui per lei è un pezzo grosso. Lei uno così non lo trova più, mentre lui può trovare di più. Questa è freddamente l’analisi. A me piace molto lei, però…