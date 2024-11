Paolo Masella dopo il GF torna a fare il macellaio: lo sfottò di Beatrice Luzzi fa infuriare Letizia Petris

La tensione tra Beatrice Luzzi e Letizia Petris si riaccende sui social. Tutto è iniziato da un post pubblicato su X (ex Twitter), in cui un utente ha ricordato le parole di Beatrice rivolte al compagno di Letizia, Paolo Masella, durante l’ultima edizione del Grande Fratello. Beatrice, ora opinionista, in un’occasione aveva detto a Paolo di “tornare a fare il macellaio”, una frase che, con l’apertura della nuova attività di Paolo a Roma, è stata ripresa ironicamente.

Beatrice sfotte Paolo: la reazione di Letizia

Alla battuta social, Beatrice Luzzi ha reagito con una risata, condividendo l’emoji che esprime divertimento.



Tuttavia, Letizia Petris non ha apprezzato il tono e ha risposto difendendo il compagno, sottolineando il merito di Paolo nell’aver avviato la sua attività indipendentemente dalle critiche o dagli ostacoli.

Nel suo commento, Letizia ha espresso il suo disappunto per l’attenzione rivolta all’ironia, piuttosto che ai successi di Paolo:

Vorrei fare un applauso a tutti voi. Invece di fare i complimenti a un ragazzo che ha aperto un’attività da solo, preferite solo dar fiato alla bocca, incentivati dalle persone sbagliate. Bravi.

A sua volta, l’autore del tweet ha spiegato che l’intento era semplicemente ironico e che non c’era volontà di offendere.

Letizia ha poi risposto con una frecciatina:

Il tuo tweet era ironico certo, il resto no. Comunque sì, è vero, mi ero dimenticata che Beatrice è la bocca della verità, del futuro, del presente, del passato. Ma dai ragazzi! Per favore!

Io vorrei fare un applauso a tutti a voi. Piuttosto che fare i complimenti a un ragazzo che ha aperto un’attività da solo piuttosto che svendersi come tutti, siete capaci solo di dare aria bocca incentivati dalle persone sbagliate. Bravi — leti petris Official (@LetiziaPetris) November 6, 2024

La scheda di Beatrice

Beatrice Luzzi è un’attrice, giornalista e personaggio televisivo italiana, nata a Roma il 14 novembre 1970. È nota per aver interpretato il ruolo di Eva Bonelli nella serie TV “Vivere”, una soap opera popolare andata in onda su Canale 5 dal 1999 al 2008, che l’ha resa famosa al grande pubblico.

Beatrice ha studiato recitazione e, oltre alla carriera da attrice, ha lavorato come giornalista, partecipando come opinionista e conduttrice a vari programmi televisivi. È anche autrice di diversi articoli su argomenti sociali, e ha partecipato a diversi progetti di sensibilizzazione su temi di attualità.

Recentemente, Luzzi è tornata alla ribalta mediatica grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello 2023, dove si è distinta per il suo carattere schietto e le dinamiche di gioco in cui è stata coinvolta. All’interno della casa, ha avuto alcuni scontri con altri concorrenti, guadagnandosi la simpatia e il supporto di una parte del pubblico, ma anche diverse critiche. Dopo l’uscita dal reality, è stata chiamata a partecipare come opinionista in programmi di intrattenimento, dove commenta attualità e televisione.