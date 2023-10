Per un soffio abbiamo sfiorato il possibile triangolo al Grande Fratello. L’uscita di Samira Lui ha infatti avuto delle reazioni inaspettate in Giuseppe Garibaldi, che ha ammesso oggi di essere innamorato della modella. E Beatrice? Lei, a sua volta, ha svelato ad Alex di essere innamorata del giovane bidello calabrese.

La coppia formata da Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi starebbe attraversando un momento di crisi, principalmente dovuta all’interesse del ragazzo manifestato nei confronti di Samira, l’ultima eliminata dal reality. Nelle passate ore, intanto, Giuseppe avrebbe ammesso di essere innamorato della Lui, svelando di aver fatto un passo indietro per paura di un rifiuto:

Non potevo dirle che ero innamorato di lei. Se lei diceva di mantenere le distanze… e se poi invece usciva? Io lo sapevo che lei non poteva ricambiare. Io lo sapevo. Avevo paura che dicendole le cose, per mantenere una sua figura…