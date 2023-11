A distanza di 24 ore dalla nuova diretta del Grande Fratello, Beatrice Luzzi ha scoperto alcuni dettagli che non le sono andati proprio giù. Vittorio, durante una confidenza con Garibaldi, ha riferito che l’attrice gli avrebbe chiesto di nominare il bidello.

Beatrice “ferita” da Vittorio: confronto con Garibaldi e delusione

Vittorio, dal canto suo, ha anche detto a Garibaldi di avere con Beatrice un buon rapporto d’amicizia: “È una persona che mi piace, stiamo bene insieme e mi vivo il rapporto d’amicizia”.

Dopo aver notato alcuni atteggiamenti piuttosto insoliti da parte di alcuni inquilini, Beatrice ha deciso di scambiare due chiacchiere con Vittorio per provare ad avere delucidazioni su Giuseppe e su ciò che sta accadendo in questi giorni all’interno della Casa.

Vittorio ha spiegato che, essendo amico del barman, ha ritenuto opportuno chiedergli il permesso di poter dormire con lei e, per essere del tutto corretto, ha anche deciso di riferirgli la questione legata alle Nomination.

“Gli hai detto che ti avevo detto che dovevi nominarlo?”, ha domandato Beatrice.

Dispiaciuta per la situazione l’attrice ha specificato di non averlo mai messo nella condizione di dover prendere delle decisioni solo per compiacerla. “Te l’ho detto dopo e non prima della Nomination. Quindi si è arrabbiato per questo?” domanda.

Vittorio le ha spiegato che Giuseppe è arrabbiato con lei in quanto pensa che – non avendo più il suo appoggio – ha deciso di avvicinarsi a lui solo per cercare consensi: “È sempre convinto del tuo quadro strategico di giocatrice”.

Beatrice, quindi, ha deciso di parlare anche con Garibaldi che ha esordito: “Ci sono stati due episodi in cui hai detto anche a me chi nominare”.

La Luzzi ha negato aggiungendo:

Io sono sempre stata sincera, forse sono io quella che è stata manipolata da te, portami rispetto.

Garibaldi, fermo nella sua posizione, è convinto che l’attrice stia solo giocando e che si sia avvicinata a Vittorio per strategia, tanto da avere provato a condizionarlo nelle scorse Nomination.

“Io ho solo chiesto come mai non ti avesse nominato, che è ben diverso”, ha aggiunto – giustamente – Beatrice.

Beatrice ha deciso anche di confrontarsi con il resto dei coinquilini del Grande Fratello:

Sappiate che io adesso metto i puntini sulle i quindi state attenti. Adesso io non mi fido più di nessuno, manco di Vittorio. E’ la cosa più naturale del mondo chiedere chi si è votato, me l’hanno detto anche loro in Confessionale… siamo al Grande Fratello.

lei ci è rimasta malissimo, non è neanche incazzata ma proprio delusa, e ancora sa praticamente solo il 20% di tutto ciò che è successo questa settimana pic.twitter.com/fAPEeIHzxj — Paola. (@Iperborea_) November 20, 2023

Le insinuazioni di Garibaldi su Beatrice e Vittorio

Beatrice conosce solamente il 30% della storia. Ed infatti non sa che Garibaldi parla male di lei alle sue spalle ormai da giorni insinuando anche che abbia un flirt con Vittorio.

Secondo Giuseppe e Mirko questa “storia” andrebbe avanti da circa una settimana: “Si parlerà di questa coppia. Io e Beatrice? Ma che c’entro io. Già questa cosa è iniziata la settimana scorsa… di chi parliamo?”.

Poi Garibaldi ha aggiunto: