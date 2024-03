Beatrice, dubbi su Alessio e Anita: la strategia “smascherata” al GF – VIDEO

L’ultima puntata del Grande Fratello ha segnato la definitiva rottura tra Anita Olivieri e il suo fidanzato Edoardo Sanson. La gieffina ha deciso di viversi la frequentazione con Alessio Falsone e la cosa ha fatto indispettire Beatrice Luzzi.

Beatrice, dubbi su Alessio e Anita: la strategia “smascherata”

Alessio, durante la diretta, ha palesato pure la volontà di seguire Anita fuori dalla Casa qualora avesse perso il televoto per l’eliminazione. Tuttavia, questo improvviso cambio di registro, ha provocato la lucida reazione di Beatrice Luzzi.

Beatrice ha sottolineato come Anita abbia decantato la storia d’amore con Edoardo per mesi interi, definendolo addirittura il padre dei suoi figli.

Poi, dopo l’ingresso di Alessio, improvvisamente il sentimento per Edoardo ha perso d’importanza, e Anita ha intrapreso questa nuova conoscenza senza farsi alcun problema.

Secondo Beatrice questo è un modo per giocarsi le ultime carte ed arrivare in finale:

Se avessi detto per 5 mesi che ero impegnata e poi finalmente lui si fosse palesato, esponendosi contro la sua natura, a S. Valentino e io gli dico che vorrei fosse il padre dei miei figli, non mi sarei lasciata andare.

Beatrice Luzzi non ha risparmiato critiche nemmeno per Alessio e ne ha evidenziato l’astuzia. In particolare, l’attrice ritiene che Falsone esageri spesso nei modi e nei toni.

Alfonso Signorini stesso lo ha rimproverato per la minaccia velata rivolta a Federico Massaro durante la diretta.

Beatrice ha intuito che Falsone sta utilizzando una tecnica ben precisa. Inizialmente ha puntato su Greta Rossetti, poi si è rivolto a Perla Vatiero, e ora è il turno di Anita.

La Nostra Madreh non sbaglia un colpo.