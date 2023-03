Bastian Muller è il compagno 36enne di Ilary Blasi. Al basso profilo si sono associate ora le prime foto social con tanto di bacio, a consacrare ufficialmente la relazione tra l’imprenditore tedesco e la conduttrice dell’Isola dei Famosi. Le foto mai viste prima della coppia sono spuntate proprio sui rispettivi profili social.

Bastian Muller, il compagno di Ilary Blasi sui social

Se per mesi Ilary Blasi aveva mostrato molto poco del suo nuovo compagno Bastian Muller, adesso la conduttrice avrebbe cambiato categoricamente idea. Da qui le foto social della coppia con caschi da sci, a immortalare una giornata sulla neve. Come colonna sonora la struggente I just died in your arms tonight.

Poi Ilary in braccio a Bastian mentre si baciano sulle labbra. Questa volta sullo sfondo la bellissima dedica d’amore di buon compleanno da parte della ex di Totti.

E poi, loro due in piscina, viso a viso, immortalati in un primo piano del biondo imprenditore tedesco. Una serie di Instagram Stories con le quali la conduttrice ha voluto smentire coloro che non credevano a questa love story, considerandola una ripicca studiata a tavolino contro l’ex marito Francesco Totti.

Dopo le presentazioni ufficiali di Bastian ai figli, Ilary avrà certamente intuito che non aveva più senso nascondersi. Fra tre giorni si svolgerà la nuova udienza in tribunale della causa di separazione da Francesco Totti, ma intanto la Blasi si gode il weekend lungo con il suo bel ‘vichingo’ di Francoforte venuto appositamente a Roma.