Dopo essere stato in carcere per poche ore, Alessandro Basciano è tornato libero, una decisione ufficializzata dall’ordine di revoca della misura cautelare. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha immediatamente condiviso la notizia sui social, scagliandosi contro la sua ex Sophie Codegoni: “Giustizia è stata fatta. Ora è chiara la mia estraneità ai fatti. Le menzogne sono venute a galla e chi ha mentito pagherà”.

La vicenda, legata a un alterco con l’ex compagna Sophie Codegoni, ha scatenato un acceso dibattito, ulteriormente alimentato dalle dichiarazioni esplosive di Basciano su Instagram.

In una serie di storie Instagram, Basciano ha sollevato pesanti accuse, denunciando presunte manipolazioni e comportamenti scorretti legati alla gestione della figlia Celine Blue, di appena un anno e mezzo.

Ecco le sue parole:

Quello che ho subito, quello che ho sopportato, quello che ho tenuto nascosto per rispetto di mia figlia, verrà tutto fuori quello che è successo prima dopo e durante, perché le persone oneste, leali, devono sapere chi hanno davanti e la ‘furbizia’, la menzogna per l’immagine e il Dio denaro devono cadere come le maschere che portano.

La strumentalizzazione di una bambina per deviare nottate brave in club privati e tutto quello che ho passato, verrà tutto alla luce del sole. Countdown per ripulirsi da amicizie e da gente per consiglio di pseudo manager come la signorina Greta Z o il sign. Mattia F. noto per festini e uscite brave anche all’epoca in casa Corona. Avete provato ad uccidermi, non ci siete riusciti, adesso dirò tutto senza filtri, senza limiti, solo verità, senza pietà.