Basciano e Sophie prendono in giro Federica e Gianmaria: Soleil li rimette in riga – VIDEO

Dopo il bacio tra Sophie e Basciano, la coppietta si è rifugiata nella sauna del Grande Fratello Vip scherzando con Soleil Sorge. Successivamente l’ex corteggiatore di Uomini e Donne, senza un preciso senso logico, ha pensato bene di prendere in giro Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi.

Basciano e Sophie prendono in giro Federica e Gianmaria

Basciano con tono fortemente canzonatorio, ha evidenziato l’intesa tra Gianmaria e Federica, facendo una sorta di “predica” che stride con ciò che è accaduto nelle ultime ore:

L’importante è che questi due ragazzi siano sereni. – afferma Alessandro – Chi? Il buon Giamma e la buon anima di Pocahontas. Un pensiero in meno, menomale. Grazie, grazie, grazie! Un problema di meno, strano… ma come mai? Meno Male che si sono trovati, tra l’altro tutti e due della stessa città, grazie!

Alessandro e Sophie che perculano Gianmaria con Federica.

La predica viene fatta da coloro che al 3 giorno che si “conoscono” si sono già baciati 😅

Ma poi quanto rosicano che non riescono a fare una storia vera come quella di Gian e Fede? 😬

S&A due FAKE IMBARAZZANTI 🤡#Gfvip pic.twitter.com/3sLKNw9QdQ — Soleilandia 🚀 51% ✨ (@Soleilandia) December 25, 2021



Ma non è finita qui.

Basciano e Sophie, parlando in spagnolo per scherzo come se fossero all’interno di una soap opera, li hanno nuovamente tirati in ballo ma Soleil Sorge ha invitato l’american smile a non parlare di persone assenti in quel momento:

Ma Alessandro ridicolissimo insieme a sophie vi prego ma che sta succedendo #gfvip 🤡 pic.twitter.com/eMqsHgf6K2 — “ (@scorpiovenussc) December 25, 2021

In ultimo, Basciano particolarmente alticcio, ha iniziato anche ad urlare in sauna e Federica ha concluso facendo esplodere l’internet: