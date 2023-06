Alessandro Basciano e Sophie Codegoni sono in crisi? In queste ore un ipotetico gesto social del deejay non è passato inosservato. A quanto pare, per una frazione di secondo sarebbe sparito il “segui” Instagram alla fidanzata ma poi è tornato tutto al posto giusto.

Basciano e Sophie in crisi? Alessandro interviene

Tuttavia, questi movimenti social hanno allertato gli estimatori così come segnalato dal buon Lorenzo Pugnaloni che ha scritto su Instagram:

Alessandro Basciano ha tolto il segui su Instagram a Sophie, mi avete segnalato ciò. Sinceramente non penso sia successo qualcosa di grave, non iniziamo a pensare al peggio. Una svista? Vedremo.

Ed infatti, a distanza di ore tra Basciano e Sophie le cose procedono serenamente. Proprio Alessandro ha pubblicato una foto della sua fidanzata in compagnia della piccola Celine Blue.

Le persone non

vogliono ascoltare

la verità perché

non vogliono vedere …

Le proprie illusioni

Distrutte

(FN) #basciagoni Buongiorno 🤍 pic.twitter.com/t5Awa6kGLl — Cinzia N (@CinziaNovelli2) June 9, 2023

La Codegoni parla del parto

Per me è stata un’esperienza bellissima, non ho avuto quel dolore che tutte mi hanno detto, ho avuto un dolore minimo paragonabile al dolore delle mestruazioni, niente di più e niente di meno. In totale è durato quattro ore e mezzo, quando sono andata in sala travaglio ero già di tre centimetri e mezzo, ma non me ne ero accorta, non sentivo proprio le contrazioni, l’unico momento in cui ho avuto un po’ di dolore è stato proprio alla fine del travaglio, a nove dieci centimetri, e allora sì ho pensato che avevano ragione, ho avuto proprio delle fitte forti quindi mi hanno fatto un pizzico di epidurale e anche quello mi ha aiutata.

Sophie poi parla del momento in cui è nata Celine:

Poi ho iniziato con le spinte e quel momento è durato veramente poco, poi era notte e quindi l’ambiente era super tranquillo e c’era Ale lì insieme a me e poi c’era Celine che mi ha aiutata tanto, quando io non riuscivo a spingere c’era lei che spingeva per me, è stato proprio un bel parto.

La ex concorrente del Grande Fratello Vip ha raccontato un piccolo retroscena sui momenti di riposo della piccola: