Alessandro Basciano non è riuscito ad uscire dal suo ruolo di corteggiatore/tentatore. E così, buttato nella Casa del Grande Fratello Vip per creare dinamiche, sta cercando di far capitolare una tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni proponendo lo stesso copione che dimostra quanto sotto quel vestito di tatuaggi ci sia poco altro da vedere.

Basciano “ndo cojo cojo”: Soleil o Sophie? Ciak si gira!

Prima in sauna con Sophie, poi faccia a faccia con Soleil, l’American smile fa il seduttore e cerca di rimorchiare. Peccato che, sotto sotto, entrambe se lo siano già “sgamato” (la Sorge in primis).

Basciano sta dimostrando di essere “incollato” al personaggio del belloccio che lo ha visto conquistare la popolarità in TV. Senza maglietta come a Temptation Island e dentro una esterna come se fosse in una puntata del trono classico di Uomini e Donne.

Dubito che Soleil possa cascarci…

Sophie, invece, per via della giovane età, potrebbe immaginare qualcosa oltre l’American smile. Anche citare il suo libro preferito o parlare di un argomento diverso da “tett*” e “cul*” potrebbe sconvolgerla visto il personaggio monotematico.

Bocciatissimo (lui e gli autori che lo stanno “imbeccando” in maniera scontata e maldestra).

Alessandro a Soleil: "Se tu sei innamorata di questa persona non ti baciavi con un'altro."#gfvip pic.twitter.com/3zYWPy6Jbd — Il Tuttologo (@NLutto) December 22, 2021